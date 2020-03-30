Рига, , 19:26 — REGNUM После 14 апреля в Латвии станет ясно, какое влияние пандемия COVID-19 оказывает на уровень безработицы. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сказала глава латвийского Государственного агентства занятости (NVA) Эвита Симпсоне.

По ее словам, с начала марта NVA зарегистрировало 3000 новых безработных и получило много сообщений о планируемых коллективных увольнениях. Это означает, что к середине апреля, когда истечёт месячный срок, необходимый для увольнения сотрудников, в службу занятости начнёт обращаться большой поток людей, потерявших работу именно по причине коронавируса, отметила Симпсоне.

Напомним, в конце февраля уровень безработицы в Латвии составил 6,3%, или 58 247 человек.