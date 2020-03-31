Москва, , 12:32 — REGNUM Больше трети подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве — это молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщили 31 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

По итогам суток в Москве число подтвержденных случаев заражения выросло на 387, до 1613 человек. Все обнаружено 2336 заражений, 55 человек вылечились, выписан — 121 пациент, скончались — восемь человек. Число регионов где есть зараженные COVID-19 выросло с 71 до 73.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал региональным властям последовать примеру Москвы и Московской области и ввести режим самоизоляции.

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