Москва, , 12:06 — REGNUM За сутки в России подтвердили 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 31 марта сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Москва является явным лидером по заражениям — 387 новых случаев. В Санкт-Петербурге их 48, в Дагестане и Свердловской области — по девять. По шесть заражений в Мурманской области и Бурятии, по пять — в Татарии и Пензенской области. Всего за сутки подтверждены случаи заболеваний в 24 регионах.

На 31 марта в РФ подтверждено 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах, погибли 17 человек.