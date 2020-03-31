Нур-Султан, , 11:48 — REGNUM Премию в общем объеме 153 млн тенге (341 тыс.) получили 1469 медицинских работников Нур-Султана. Об этом 31 марта заявила глава управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова на брифинге.

По её словам, премии получили 163 врача, 683 средних медработника и 623 работника младшего медперсонала. Кисикова добавила, что из фонда первого президента Казахстана также выделены средства для работников, которые находятся в постоянном контакте с инфицированными.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта в Казахстане выявлено 326 случаев заражения коронавирусом. 29 марта инфекцией заразилась 23-летняя медсестра из Кызыл-Ординской области.

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