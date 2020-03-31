Нур-Султан, , 10:22 — REGNUM Водителей в Нур-Султане будут наказывать за отклонение от маршрута из дома на работу. Об этом 31 марта заявил глава департамента полиции Ержан Саденов, сообщает «Казинформ».

По его словам, отслеживать маршрут водителей будет информационная система «Сергек» через камеры видеонаблюдения. Маршрут в базу данных будут вносить сами полицейские.

Глава полиции уточнил, что вид наказания в каждом случае будет назначаться индивидуально. Он призвал граждан не нарушать карантинный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 марта власти Нур-Султана ограничили выход граждан из дома. Жители города могут выходить на улицу за продуктами, лекарствами и на работу. Большинство предприятий города закрыто.

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