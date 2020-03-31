Кызыл, , 09:19 — REGNUM В Туве продолжают распространять ложные сообщения, связанные с коронавирусом и борьбой с его распространением. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, в соцсетях появился фейк о закрытии всех границ региона с 30 марта по 5 апреля.

В нём также говорится об ограничении передвижения граждан, а также принудительном помещении в места проживания. Как отметили в ведомстве, все эти сообщения не соответствуют действительности.

«Ограничительные меры носят рекомендательный, а не запретный характер», — подчеркнули в МВД.

Правоохранители при этом напомнили об ответственности за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. Нарушителей ожидает штраф на сумму до 100 тыс. для физлиц, и до 500 тыс. — для юрлиц.

Напомним, ранее полицейские нашли автора фейкового сообщения о смерти заражённого коронавирусом студента в Сут-Хольском районе Тувы. Как сообщало ИА REGNUM, с женщиной проведена профилактическая беседа, после которой она извинилась за свой поступок.

Подробнее: В Туве нашли автора фейка о смерти студента от коронавируса

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