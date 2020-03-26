Кызыл, , 08:33 — REGNUM На всех въездах на территорию Тувы будут установлены санитарные посты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, этого потребовал глава республики Шолбан Кара-оол в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«У нас всего три точки въезда. Это аэропорт, а также посты Шивилиг и Ак. Сегодня мои заместители выехали по всем этим точкам», — отметил он.

На въездах развернут палатку-госпиталь, где разместятся дежурные бригады, которые у всех въезжающих будут проверять температуру. Граждане с температурой выше нормы будут обязаны пройти бесплатный тест на коронавирус. По словам главы, тестовых материалов в республике запасено на месяц.

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