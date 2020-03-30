Кызыл, , 10:00 — REGNUM В Туве правоохранители установили личность автора фейкового сообщения, касающегося распространения коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ранее в мессенджерах начала распространяться аудиозапись, на котором женский голос сообщал о смерти в Сут-Хольском районе Тувы заражённого коронавирусом студента Кемеровского государственного университета.

Автором записи оказалась местная жительница. На неё составили протокол об административном правонарушении по статье «Злоупотребление свободой массовой информации».

«С женщиной проведена профилактическая работа, по результатам которой она принесла извинения за свой необдуманный поступок», — заключили в МВД.

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