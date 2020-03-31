Москва, , 06:12 — REGNUM Предприятия не имеют права отправлять своих работников в неоплачиваемый отпуск, в противном случае им придётся иметь дело с трудовой инспекцией, напомнили 31 марта в министерстве труда и социальной защиты России.

«Отправление в неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя невозможно в принципе», — цитирует РБК представителя ведомства.

В Минтруде объяснили, что отпуск за свой счёт работник может получить только в случае самостоятельного принятия соответствующего решения.

Ранее в российских регионах из-за введения карантинных мер против коронавируса часть работодателей начали отправлять сотрудников в отпуск за свой счёт.

Читайте также: Костромские работодатели пытаются сэкономить на президентском указе

Читайте ранее в этом сюжете: В Роструде разъяснили условия оплаты в выходную неделю