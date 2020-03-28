Кострома, , 15:34 — REGNUM На ряде костромских предприятий и организаций работодатели игнорируют Указ Президента РФ Владимира Путина о нерабочей и оплачиваемой неделе. Руководители вынуждают сотрудников брать отпуска за свой счет в период с 30 марта по 3 апреля. Об этом костромичи сообщают в социальных сетях — передает корреспондент ИА REGNUM.

«Некоторые костромские компании и заводы с 30 марта по 3 апреля заставляют писать заявления по семейным обстоятельствам, под угрозой увольнения. Прекрасная помощь людям в кризис»

«У свекра на работе тоже всех просят отпуск за свой счёт писать… На моей работе мы точно все работаем, никаких «каникул», хотя у нас магазин не первой необходимости»

«Одного вынуждают писать заявление задним числом в отпуск за свой счёт на две недели, с продлением отпуска до мая, второго заставляют работать «нерабочую» неделю дома с маленьким ребёнком, которого совершенно некуда девать. Тех, кого отправляют в отпуск за свой счёт без сохранения заработной платы, много в нашем королевстве»

В разговоре с ИА REGNUM заместитель директора департамента по труду и социальной защите населения в Костромской области Алексей Столяров отметил, что жалоб и обращений насчет принудительных отпусков в департамент пока не поступало.

«Скорее всего, если чьи-то права были ущемлены, обращения пойдут на следующей неделе. Принуждение — момент тонкий и трудно доказуемый. Те люди, которые пишут отпуска за свой счет, возможно, боятся остаться без работы или оплаты в дальнейшем. В итоге они могут остаться и без того и без другого — работодателей ставить на место лучше сейчас. Такая самодеятельность должна быть наказуема. Не нужно поддаваться на уговоры. Обращаться следует в надзорные органы — прокуратуру, инспекцию труда или к нам, в региональный департамент по труду и социальной защите населения», — сказал Алексей Столяров.

Специалист пояснил, что в ближайшее время на предприятиях будет проверяться исполнение президентских указов — инициировать проверки по этому поводу надзорным органам поручил премьер-министр России Михаил Мишустин.