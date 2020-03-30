Лондон, , 20:30 — REGNUM Мировые цены на нефть опустились примерно на 6% в ходе торговой сессии 30 марта на Лондонской бирже.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на $1,76 (6,30%), до $26,19 за баррель. Ранее в ходе торгов марка уже опускалась до $25,30 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,21 (5,63%), до $20,30 за баррель. Ранее в ходе торгов марка уже падала ниже $20, до $19,86 за баррель.

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