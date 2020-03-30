Рим, , 20:23 — REGNUM Общее число подтвержденных заражённых коронавирусом возросло до 101 739 человек в Италии. Об этом 30 марта сообщил журналистам в ходе брифинга глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

За сутки количество инфицированных COVID-19 составило 1648 человек, количество умерших 812 человек. Общее число заразившихся коронавирусом составляет 75 528 человек, погибли от заболевания, вызванного коронавирусом, 11 591 человек.

Число выздоровевших за сутки возросло на 1590 человек, составив 14 620 случаев. Борелли отметил, что это рекордное количество выздоровевших за сутки с начала эпидемии в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении главы МВД Италии Маттео Сальвини, что страна не забудет, как в дни, когда ей требовалась помощь, эту помощь оказывали многие страны, но только не Евросоюз.

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