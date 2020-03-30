Баргузинский район, Бурятия, , 15:09 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии появился пациент, предположительно, заражённый коронавирусной инфекцией. Для проверки первичных результатов анализы отправлены в Новосибирск.

Как сообщает «Байкал-Daily», женщина обратилась в больницу с респираторными симптомами после приезда из Москвы. В российской столице она прожила около месяца, поэтому её анализы отобрали на коронавирус.

В настоящее время власти проводят противоэпидемические мероприятия по ранее отработанному алгоритму.

Добавим, что на территории Бурятии пока официально подтверждено 13 случаев заражения новым вирусом. Как сообщало ИА REGNUM, все они до настоящего момента фиксировались в столице — Улан-Удэ — и были заражены от одного источника. Все они проходят лечение в Республиканской инфекционной больнице. Вместе с ними в изоляции оказались более сотни медработников.

Для предотвращения распространения болезни глава республики Алексей Цыденов призвал жителей оставаться дома, не ездить в районы.

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