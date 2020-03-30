Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM В Бурятии вновь выросло число заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, к утру 30 марта 2020 года подтверждено ещё пять случаев.

Таким образом, всего официально здесь болеют 13 человек. При этом в число контактных лиц входит почти полтысячи человек.

«У пятиграждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, г. Новосибирск», — отметили в минздраве.

Напомним, больных размещают в Республиканскую инфекционную больницу.

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