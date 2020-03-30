Улан-Удэ, , 10:33 — REGNUM Больше ста сотрудников инфекционной больницы в столице Бурятии остались жить на работе после поступления сюда первых заражённых коронавирусной инфекцией. В их число входят врачи, медсёстры и санитарки, уборщицы и повара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«95% — это молодые женщины, мамы, которые оставили детей своим мужьям и родителям. Они сейчас в зоне особого риска», — написала на своей странице в инстаграм главный врач больницы Татьяна Сымбелова.

Спать им приходится прямо в коридорах, а на 110 человек было первоначально лишь 2 унитаза. Однако моральный дух медиков, по словам главврача, сильно вырос благодаря поддержке местных жителей. Всё началось с её одноклассников, которые принесли подарки в виде фруктов, конфет и кофе. После чего помощь начали оказывать местные предприниматели и простые люди.

Врачам привезли раскладушки и матрасы, постельное бельё, а также буузы и торты. Оперативно была решена и проблема туалетов — сюда привезли 4 уличных туалета и 3 биотуалета.

«Моральных дух коллектива после вашей поддержке вырос. Первые сутки было сложно, обычные фрукты и конфеты неожиданно появившиеся вечером были как антидепрессант», — написала Татьяна Сымбелова.

Добавим, что больницу они смогут покинуть лишь после того, как выпишут всех больных. Между тем, количество заражённых коронавирусом в республике только растёт. Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки официально подтвердили ещё пять случаев. Таким образом, общее число больных составило 13 человек.

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