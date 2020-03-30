Москва, , 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.

Также из списка удалили печатные СМИ и автозапчасти. Часть изменений носят конкретизирующий характер. Теперь из пункта «детские товары» отдельно выделены ряд позиций. Кроме того, уточнению подвергся пункт «санитарно-гигиенические изделия и туалетных принадлежности». Отмечается, что власти субъектов РФ могут править данный список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта российские власти отменили ограничения на поставки товаров первой необходимости.

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