Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве будет создана информационная система, позволяющая отследить все перемещения граждан. Об этом 30 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, передаёт «Интерфакс».

Он отметил, что такая работа будет идти «по мере разработки информационных систем», которые позволят властям с каждым днем «всё жёстче контролировать эту ситуацию».

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«Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация об использовании QR-кода, полученного жителем Москвы при регистрации на сайте mos.ru, в качестве пропуска для перемещения по городу.