Рим, , 03:15 — REGNUM Карантинный режим, уже три недели действующий на территории Италии из-за ситуации с коронавирусом, будет продлен после 3 апреля, заявил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца 29 марта в эфире телеканала RAI2.

По словам чиновника, отсутствие данного шага могло бы стать трагической ошибкой. Он отметил, что Италия до сих пор находится в центре кризиса, а строить какие-нибудь иллюзии сейчас опасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии, согласно последним данным, зарегистрировано 97 689 инфицированных новым коронавирусом. Из них скончалось 10 779 пациентов.

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