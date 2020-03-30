Хабаровск, , 05:31 — REGNUM В детских садах Хабаровского края не создано ни одной карантинной группы. Министерство образования региона обратилось к работодателям с просьбой понять ситуацию и отпустить родителей домой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ещё до наступления карантинной недели родители малышей — дошкольников забрасывали властные структуры региона просьбами о создании карантинных групп в детских садах. Однако в этой просьбе власти отказали. Сейчас, когда возникла ситуация, в которой детей многим просто не с кем оставить, и.о. министра образования края Виктория Хлебникова обратилась в эфире «Вести. Хабаровск» к работодателям:

«Мы рекомендовали отпустить родителей домой».

Однако, есть такие категории профессий, когда при всём желании нельзя отпустить маму домой: врачи, например. Если врачи и мама, и папа, если нет бабушек и дедушек, то ребёнка просто не с кем оставить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае родители дошкольников обрывают телефоны больниц. Детсады закрыты, выдавать больничные запрещено.