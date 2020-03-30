Хабаровск, , 05:01 — REGNUM Родители в Хабаровском крае, входящие в категорию работников, работающих во время карантинной недели, обрывают телефоны больниц. Детские сады закрыты, детей деть некуда, больничные не дают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Юрист Ирина из Ванино обратилась в редакцию ИА REGNUM:

«Невестка в шоке. Детские сады закрыты. Она позвонила в больницу. Ей сказали, что больничные не выдают. Мы везде написали, в правительство, в минздрав. Нам ответили, что, вроде, с детьми до 14 лет можно сидеть дома. А если эта мама — врач, медсестра и не может остаться дома? Как вообще такое может быть?».

Главный врач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов подтвердил:

«Да, больничные мы в связи с закрытием детских садов не выдаём, к сожалению. У нас в больнице мам, которые оказались в такой ситуации, очень много. Но выдавать больничные листы нам запрещено».

При этом на официальном сайте правительства Хабаровского края сообщается о том, что все детские сады с 30 марта по 3 апреля работать не будут. Что делать родителям, которые будут работать — официальные власти не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена карантинной. На работу выйдут только те, кто может работать удаленно, а также медики, службы МЧС, жизнеобеспечения и не останавливаемых производств.