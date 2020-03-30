Хабаровск, 30 марта 2020, 05:01 — REGNUM Родители в Хабаровском крае, входящие в категорию работников, работающих во время карантинной недели, обрывают телефоны больниц. Детские сады закрыты, детей деть некуда, больничные не дают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Юрист Ирина из Ванино обратилась в редакцию ИА REGNUM:
Главный врач Ванинской ЦРБ Сергей Маслов подтвердил:
При этом на официальном сайте правительства Хабаровского края сообщается о том, что все детские сады с 30 марта по 3 апреля работать не будут. Что делать родителям, которые будут работать — официальные власти не сообщают.
Как сообщало ИА REGNUM, неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена карантинной. На работу выйдут только те, кто может работать удаленно, а также медики, службы МЧС, жизнеобеспечения и не останавливаемых производств.