Москва, , 13:01 — REGNUM Правительство Москвы ввело временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи для граждан, находящихся в режиме самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.

Дополнительная льгота для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, введена указом мэра Москвы от 27 марта. Документ предусматривает неприменение мер ответственности за несвоевременную оплату такими гражданами жилищно-коммунальных услуг и услуг связи.

Режим обязательной самоизоляции для части москвичей действует с 26 марта по 14 апреля. Соблюдать этот режим должны все граждане старше 65 лет, а также люди с рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, астму и наличие трансплантированных органов и тканей.

От обязательств по соблюдению режима изоляции освобождаются медицинские работники, а также руководители и ключевые сотрудники организаций, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для их функционирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что находящиеся в самоизоляции пожилые горожане получат компенсацию в размере 4 тыс. рублей.