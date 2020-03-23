Москва, , 09:31 — REGNUM Власти Москвы выделят денежные средства москвичам, подпадающим под режим обязательной изоляции. Об этом сообщил 23 марта в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего будет предоставлено 4 тыс. рублей каждому — 2 тыс. авансом и ещё 2 тыс. после завершения домашнего режима при условии его соблюдения.

Также операторы сотовой связи обязаны не отключать телефоны и интернет в случае неуплаты, не будут взиматься пени и штрафы за неоплату услуг ЖКХ.

Для решения бытовых вопросов работает горячая линия: 8−495−870−45−09.

Как сообщало ИА REGNUM, под ограничительные меры попадают москвичи старше 65 лет и хронически больные люди. Ограничения действуют с 26 марта по 14 апреля.