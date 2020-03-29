Москва, , 11:26 — REGNUM На территории Российской Федерации количество выявленных случаев заболевания COVID-2019 достигло 1534. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщили сотрудникам СМИ в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

По данным представителей штаба, за минувшие 24 часа в регионах страны было выявлено 270 новых случаев заражения. При этом в сообщении отмечается, что за сутки в стране от коронавируса скончались четыре человека.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в России для обеспечения координации акции #Мывместе был запущен сайт мывместе2020. рф, где каждый желающий стать волонтеров может оставить заявку.

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