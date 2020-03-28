Москва, , 14:36 — REGNUM Для обеспечения координации акции #Мывместе в России запущен сайт мывместе2020. рф, где каждый желающий стать волонтеров и помогать людям во время распространения коронавируса, может оставить заявку.

Проект создан при участии Общероссийского народного фронта, движения «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров. Помощь оказывается в разных регионах страны. Желающие помочь тем, кто оказался в трудной ситуации, сложившейся в связи с опасностью заразиться коронавирусной инфекцией, могут выбрать своей регион и оставить свои данные.

«Людям, которые сейчас находятся дома в самоизоляции в связи с коронавирусом требуется помощь в покупке и доставке продуктов и хозяйственных товаров. Если у тебя есть автомобиль ты сможешь помочь с доставкой в труднодоступные районы», — говорится на сайте. Тем, у кого есть психологическое образование, могут принять участие в оказании психологической помощь.

Стоит отметить, что по состоянию на середину дня 28 марта в России обнаружено 1 282 случая заражения коронавирусом. Выздоровело 50 человек. Смертью закончились четыре случая заболевания.

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