Ереван, 16 марта 2020, 16:46 — REGNUM Режим чрезвычайного положения объявлен в Армении из-за распространения вируса COVID-19, заявил 16 марта в обращении к согражданам премьер-министр страны Никол Пашинян.
Режим ЧП вводится в стране с 16 марта по 14 апреля 2020 г.
По словам Пашиняна, дано распоряжение создать профильную комендатуру во главе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном.
Напомним, в Армении 30 случаев инфицирования новым коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: В Армении предложили перевести чиновников на удалённый режим работы