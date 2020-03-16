Ереван, , 16:46 — REGNUM Режим чрезвычайного положения объявлен в Армении из-за распространения вируса COVID-19, заявил 16 марта в обращении к согражданам премьер-министр страны Никол Пашинян.

Режим ЧП вводится в стране с 16 марта по 14 апреля 2020 г.

По словам Пашиняна, дано распоряжение создать профильную комендатуру во главе с вице-премьером Армении Тиграном Авиняном.

Напомним, в Армении 30 случаев инфицирования новым коронавирусом.

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