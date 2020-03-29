Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Физическая активность, здоровый сон и борьба со стрессом помогут поддержать иммунную систему во время пандемии коронавируса, рассказали эксперты в сфере здравоохранения телеканалу CNN.

Генеральный директор фитнес-центра Brownings Fitness Мэри Энн Браунинг заявила о важности физической активности. Она объяснила, что спортивные упражнения снижают уровень гормонов стресса в организме — адреналина, норадреналина и кортизола. Также есть медицинские теории, согласно которым физические упражнения помогают выводить бактерии из лёгких и дыхательных путей.

Эксперт по психическому здоровью из Университета Уэйк-Форест Аллисон Форти добавил, что на иммунную систему может оказать негативное влияние хронический стресс. Для поддержания психического здоровья он посоветовал не терять связи с родственниками и друзьями даже во время пандемии. Для минимизации социальных контактов можно использовать видеосервисы или обычную телефонную связь.

Специалисты Национального фонда сна США подчеркнули, что здоровый сон является необходимым условиям поддержания иммунной системы. Эксперты рекомендуют уделять сну 7−8 часов в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте психолог Елена Данилова призвала сохранять спокойствие в условиях вспышки коронавируса, напомнив, что стресс и страх приводят к снижению иммунитета.

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