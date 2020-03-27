Москва, , 21:04 — REGNUM В нынешней ситуации с распространением коронавируса и самоизоляцией граждан главное — сохранять спокойствие и осознание того факта, что рано или поздно этот период закончится. Об этом заявила психолог Елена Данилова.

«В такой важный и непростой для всех период самое главное — сохранять спокойствие и понимание, что период этот закончится, а родственниками вы останетесь. У каждого своя правда и своя призма восприятия, поэтому позвольте другим быть другими. Но также хочу обратить внимание на личные границы, которые, безусловно, стоит сразу обозначить», — сказала Данилова.

Она призвала определить темы, которые человек не готов обсуждать, или которые приводят к наиболее эмоциональному всплеску в доме: «Будьте терпеливы, но не заложником ситуации, не надевайте на себя роль жертвы. Помните, что стресс и страх приводят к снижению иммунитета, позаботьтесь о своём здоровье».