Париж, , 22:27 — REGNUM Во Франции 319 человек скончались в результате заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщило 28 марта главное управление здравоохранения страны.

По данным ведомства, общее число жертв коронавируса на территории страны достигло 2314 человек.

Согласно последним данным, за истекшие сутки во Франции было выявлено около 1888 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране превысило 37,5 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта власти Франции в связи с пандемией продлили ограничительные меры еще на две недели.

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