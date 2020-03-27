Париж, , 22:39 — REGNUM Число заболевших коронавирусной инфекцией во Франции к концу дня 27 марта возросло до 32 964 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Также сообщается, что скончались от коронавирусной инфекции 1995 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня власти Франции еще на две недели продлили ограничительные меры в связи с пандемией. Ограничительные меры подразумевают нахождение граждан в своих домах. Запрещено покидать их без жизненной необходимости.