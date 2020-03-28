Москва, , 20:37 — REGNUM Жителям Москвы следует соблюдать рекомендации медиков в условиях пандемии коронавируса, так как коронавирус коварен. Об этом, как передает Говорит Москва, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович во время онлайн-форума «Следующие 20 лет».

«Только что проехала через Москву, — сказала представитель ВОЗ. — Мне больно».

По ее словам, жителям и гостям российской столицы нужно передвигаться по одному и находится друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Однако, отметила она, жители города игнорируют рекомендации.

Вуйнович напомнила, что 12 заражённых молодых людей в возрасте до 20 лет во Франции в настоящее время находятся в реанимации, что свидетельствует о быстрой адаптации коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в прямом эфире на портале «Будущее России. Национальные проекты» заявила, что комплекс действий, которые РФ предпринимает по борьбе с пандемией коронавируса, показали свою эффективность, а предложенные главой страны Владимиром Путиным в обращении к согражданам меры достойны того, чтобы к ним прислушались в других странах.

Читайте также: ВОЗ поставила в пример предложенные Путиным меры по борьбе с COVID-19