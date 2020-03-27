Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Все предприятия Алма-Аты и Нур-Султана закроют с 30 марта по 5 апреля для профилактики распространения коронавируса, сообщили 27 марта в пресс-службе правительства Казахстана.

27 марта под руководством премьер-министра республики Аскара Мамина прошло видеоселекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению чрезвычайного положения.

Участники заседания обсудили дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, в Алма-Ате и Нур-Султане закроют предприятия всех форм собственности. Вместе с тем продолжат работу центральные и городские органы власти, правоохранители, СМИ, медработники, магазины, аптеки и организации жизнеобеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 марта в Казахстане выявлен 121 случай заражения коронавирусом. 26 марта в республике впервые умер пациент, заразившийся COVID-19.

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