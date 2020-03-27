Бангкок, , 18:37 — REGNUM Медицинские маски и спиртовой дезинфицирующий гель для рук жертвуют в массовом порядке монахам, чтобы уберечь их от коронавируса, верующие буддисты в Таиланде. Об этом 27 марта сообщает государственный таиландский телеканал NBT.

Согласно традиции, действующей в одном из направлений буддизма Тхеравада, которое очень распространено в Таиланде, Лаосе, Мьянме и Шри-Ланке, буддистские монахи получают еду, одежду и предметы первой необходимости только в виде подаяния от верующих. Считается, что таким подаянием верующие улучшают свою карму.

Для сбора подаяния монахи в Таиланде обходят рано утром кварталы, выделенные каждому из них. На Шри-Ланке прихожане сами приносят подаяние в храмы. В настоящее время прихожане всё чаще стали жертвовать монахам медицинские маски и антисептики, чтобы они могли уберечь себя во время обходов за подаянием.

Режим ЧП в связи с угрозой коронавируса действующий в Таиланде, не запрещает монахам собирать подаяние, а ограничивает лишь передвижение монахов старше 70 лет, больных хроническими заболеваниями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограничении властями Таиланда передвижения граждан между регионами страны и районами городов.

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