Бангкок, , 18:21 — REGNUM Запрет на передвижение между провинциями и районами городов и ещё ряд мер в связи с распространением коронавируса ввели власти Таиланда. Об этом 25 марта сказано в приказе комитета по чрезвычайному положению, подписанному главой комитета, премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.

Начиная с 00:00 часов 26 марта передвижение между провинциями будет осуществляться только в случае крайней необходимости. Граждане должны быть готовы в случае поездки ответить на вопросы компетентных служб о её целях. Передвижения между районами городов также должны совершаться только по необходимости служебного либо личного характера.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за спекуляцию медицинскими материалами, лекарствами, оборудованием, а также продуктами питания, питьевой водой и предметами первой необходимости. Наказание введено и за ложную информацию об эпидемии коронавирусной инфекции.

Согласно приказу комитета по ЧП, предписывается закрыть все спортивные заведения, в том числе ипподромы стадионы и фитнес-центры, а также массажные салоны, ночные клубы, бары и пабы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Таиландом границ для иностранцев. Въезд в страну будет закрыт с 26 марта и до 30 апреля.

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