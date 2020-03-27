Москва, , 13:42 — REGNUM Штрафы за нарушения карантина по коронавирусу — действенная мера, но не факт, что все граждане и юридические лица будут соблюдать режим, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя ведение штрафов за нарушение карантина.

«1 млн рублей — это максимальная сумма штрафа для юридических лиц, причем только при объявленном режиме ЧС и только в случаях, когда нарушение является повторным и приводит к человеческим жертвам. Минимальный уровень штрафа для физлиц — 15 тыс. рублей.

Сумма в условиях экономического кризиса довольно серьезная, но вряд ли способная полностью предотвратить нарушения карантина. Тем более, что оцепление в значительной части будет поддерживаться бойцами Росгвардии и военнослужащими срочной службы, с которыми можно будет договориться неформально.

Как известно, суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. А вот распространению панических слухов такие новости и впрямь способствуют.

Всё-таки информационное сопровождение законодательных инициатив у нас часто оставляет желать лучшего. Особенно слабо такая разъяснительная работа ведется в таких каналах, как чаты в месенджерах и социальные сети, для многих сейчас являющихся более важным источником информации, чем пресса и телевидение», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, при первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб., должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., юридическим лицам —от 200 тыс. до 500 тыс. руб,

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