Москва, , 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан. Это следует из текста внесённых в Госдуму правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Отмечается, что наказание штрафом в повышенном размере будет применяться в случаях, когда повторное нарушение санитарно-эпидемиологических норм повлекло причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не содержало уголовно наказуемого деяния.

При первом нарушении карантина гражданам грозит штраф в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностным лицам — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам —от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до месяца.

Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») объяснил, что перечисленные штрафы будут относиться к незаболевшим гражданам. В случаях, когда карантин будет нарушаться инфицированными лицами, будут применяться статьи Уголовного кодекса. Соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы планируют рассмотреть позднее.

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