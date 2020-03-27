Москва, 27 марта 2020, 12:23 — REGNUM Эта реакция жителей России не связана с обращением к населению в связи с ситуацией по коронавирусу президента Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя информацию о том, что граждане начали закрывать вклады и снимать наличные деньги.
Как сообщало ИА REGNUM, вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги.
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