Москва, , 12:23 — REGNUM Эта реакция жителей России не связана с обращением к населению в связи с ситуацией по коронавирусу президента Владимира Путина, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя информацию о том, что граждане начали закрывать вклады и снимать наличные деньги.

«Выступление Путина лишь подстегнуло опасения граждан о том, что в этот кризис банки рухнут и разорятся.

И в этом есть своя сермяжная правда — маленькие и инновационные банки не выдержат гонки капиталов и уйдут с арены.

А с учетом того, что в российских гражданах генетически сидит страх того, что все банкиры воруют, то любой нормальный вкладчик побежит спасать свои деньги», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, вкладчики российских банков начали закрывать вклады и снимать со счетов наличные деньги.

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