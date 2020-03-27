Москва, , 11:29 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрированы за минувшие сутки в 16 российских регионах. Всего их 196, сообщает 27 марта оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ.

В Москве выявлено 157 новых случаев, в Крыму — 12, в Подмосковье — 8, в Волгоградской области — 3. По два теста подтвердились в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Ивановской, Орловской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Кировской областях, а также в Дагестане и Татарии.

Общее количество зарегистрированных в России случаев достигло 1036. Скончались три человека, выздоровели 45 человек.

Читайте также: Новые заражения коронавирусом выявлены в 18 регионах РФ