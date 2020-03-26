Москва, , 12:47 — REGNUM Количество выявленных заражений коронавирусом увеличилось в России до 840. Новые случаи подтвердились в 18 регионах, следует из опубликованных 26 марта данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки специалисты подтвердили 182 теста. Больше всего новых заражений в Москве — 136. Семь носителей вируса выявлены в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии.

По три новых заболевших зарегистрированы на территории Ставрополья, Красноярского края, Татарии и Челябинской области. По двое заболевших — в Псковской и Самарской областях, Югре и Бурятии. Ещё по одному случаю выявлено в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

В оперштабе уточнили, что все эти люди в течение последних двух недель вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Они изолированы, а контактировавшие с ними люди будут отправлены на обследование.