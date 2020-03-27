Москва, , 10:22 — REGNUM В Подмосковье с 27 марта заработала третья государственная лаборатория для исследований на коронавирусную инфекцию, сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Лаборатория открыта на базе Коломенской центральной районной больницы (город Коломна). Все исследования проводятся по направлению врача.

Планируется открытие еще двух лабораторий в Подмосковье для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Московской области были открыты две лаборатория для исследований на коронавирус — в Серпухове и Красногорске.

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