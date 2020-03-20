Москва, , 19:58 — REGNUM В Москве открываются девять новых лабораторий, способных проводить исследования на коронавирус. Об этом сообщил 20 марта мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, пять ПЦР-лабораторий в тестовом режиме приступают к работе 20 марта, ещё три — 21 марта. Отдельная лаборатория в Коммунарке начнёт работу до конца марта.

Лаборатории будут проводить исследования на COVID-19. В них будут направлять анализы пациентов поликлиник.

До конца следующей недели ожидаемая мощность лабораторий — 10 тыс. исследований в день.

Также уже в ближайшие дни к исследованиям могут привлечь и частные лаборатории.