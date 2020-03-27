Москва, , 10:07 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» эвакуировала из-за границы 53 тыс. граждан России. Об этом 27 марта заявила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, российские граждане были вывезены с 14 по 26 марта. Только за прошедшие сутки, 26 марта, «Аэрофлот» эвакуировал 500 человек. «Сегодня мы продолжим вывозить пассажиров из ОАЭ», — заявила Спивакова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта Россия закрыла регулярное и чартерное международное воздушное сообщение. Запрет не распространяется на транспортные, почтовые и другие рейсы.

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