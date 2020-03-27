Москва, , 08:44 — REGNUM Запрет на международное авиасообщение в России не коснется грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов, сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Ограничения также не распространяются на специальные рейсы по эвакуации российских граждан из зарубежных стран, пустые воздушные суда для технического обслуживания, транзитные рейсы с посадкой для дозаправки. Кроме того, отдельные рейсы могут выполняться по решению правительства.

Напомним, с 27 марта в России прекращено регулярное авиасообщение с зарубежными странами. Эта мера направлена на профилактику коронавируса.