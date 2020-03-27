Хабаровск, , 07:52 — REGNUM Минобороны России построит в Хабаровске многофункциональный инфекционный госпиталь, в котором, в случае увеличения количества заболевших коронавирусом, можно будет разместить 10 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства России.

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Строительство планируется завершить к 15 мая. Всего в регионах России строится 16 подобных госпиталей. На эти цели из бюджета страны выделено 8,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональные инфекционные медицинские центры Минобороны будут построены также в Приморье и на Камчатке.