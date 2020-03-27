Уссурийск, Приморский край, , 02:40 — REGNUM В приморском городе Уссурийске Минобороны РФ построит модульный инфекционный центр, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пояснив, что всего в России руками военных будут построены 16 модульных инфекционных центров. Первые восемь центров должны быть готовы к 30 апреля, и откроются они в Одинцово, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Улан-Удэ, Оренбурге, Подольске, Волгограде, а также в Уссурийске. Оставшиеся восемь центров будут открыты к 15 мая.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возрождение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, псковский губернатор отметил, что «следующая неделя станет испытанием для всех».