Новосибирск, , 04:52 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, на 20:00 (время местное) 26 марта по-прежнему оставалось пять пациенток с коронавирусом.

Все они находятся в инфекционной больнице и получают необходимую терапию.

«Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В сводке, опубликованной сегодня Роспотребнадзором, учтён пациент, выявленный 25 марта», — уточнили в оперштабе.

Напомним, ранее оперативный штаб «Коронавирус в России» опубликовал данные за 26 марта, где говорилось, что за сутки по одному случаю заражения выявлено в Кемеровской, Томской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

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Отметим, сейчас под наблюдением врачей находится 4359 новосибирцев, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными.