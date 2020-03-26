Сан-Хосе, , 23:31 — REGNUM Министр здравоохранения Коста-Рики Даниэль Салас сообщил, что за сутки в стране зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19, 26 марта сообщает агентство Reuters.

Общее число случаев заболевания в Коста-Рике достигло 231. В центральноамериканской стране от инфекции уже погибли двое человек.

В соседней с Коста-Рикой Панаме на данный момент подтверждены 558 случаев COVID-19, восемь человек погибли от заболевания.

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