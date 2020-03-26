Бухарест, , 23:20 — REGNUM До 22 человек возросло количество погибших в результате заболевания, вызванного коронавирусом в Румынии. об этом 26 марта сообщает телеканал Digi 24, ссылаясь на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при правительстве страны.

На сегодняшний день в Румынии погибли 22 человека, заражённых коронавирусной инфекцией. Всего в стране выявлено 1029 случаев заражения, из них выздоровели 94 пациента.

В стране введён режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены занятия в образовательных учреждениях, запрещены массовые мероприятия, введён комендантский час. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах Румынии проверить на коронавирус всех граждан столицы страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии заявили о планах проверить на коронавирус всех жителей столицы