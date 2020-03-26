Бухарест, , 03:29 — REGNUM Все жители румынской столицы Бухареста в ближайшее время могут быть протестированы на заражение коронавирусом нового типа, заявил министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке 25 марта в эфире телеканала Antena 3.

По словам министра, власти планируют внедрить инновационную программу, сходную с южнокорейской. Он подчеркнул, что для этого потребуется от 2 до 5 млн тестов. Костаке надеется, что на следующей неделе в распоряжении румынских медиков будет больше тест-систем для обнаружения коронавируса, чем имеется в настоящий момент.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Румынии было зарегистрировано 11 летальных случаев от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Румынии в Молдавии прекращает прием граждан в связи с COVID-19