Рим, , 21:25 — REGNUM Число жертв COVID-19 возросло за сутки на 662 человека в Италии. Об этом 26 марта сообщил в ходе брифинга представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

Общее количество выявленных случаев заражения в стране составляет 62 013 человек, за сутки подтверждено 4492 случая заражения. Число погибших достигло 8165 человек.

При этом Миоццо отметил, что количество выздоровевших за сутки составило 999 человек. Общее число исцелившихся на сегодняшний день составляет 10 361 человек.

По словам Миоццо, темпы роста случаев заражения в стране вновь стали возрастать после спада в течение четырёх суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении числа заболевших и количества смертных случаев в результате заражения коронавирусом в Италии.

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