Рим, , 21:59 — REGNUM Рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом снижается четвёртый день подряд в Италии. об этом 25 марта сообщил журналистам в ходе брифинга представитель службы гражданской обороны Агостино Миоццо.

Миоццо отметил, что в стране снижается и количество летальных исходов от заболевания COVID-2019, а число выздоровевших граждан возрастает уже третьи сутки.

На сегодняшний день в Италии коронавирусом заражено более 57 тысяч человек, за минувшие сутки этот показатель вырос на 3491 случаq. Летальных исходов за сутки произошло 683, всего в стране от COVID-19 погибло 7503 человека.

Количество выздоровевших от COVID-19 возросло за сутки на 1036 человек, всего их стало 9362.

Ранее ИА REGNUM сообщало о количестве заражённых коронавирусом в Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных коронавирусом в Италии достигло 74386 человек